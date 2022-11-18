Минеев увидел волнение в глазах Родригеса перед предстоящим боем

Российский боец Владимир Минеев рассказал, что во время битвы взглядов увидел волнение в глазах своего соперника, бразильца Фернандо Родригеса.

«Я увидел решительность. Хотя он был взволнован. Вроде парень с опытом, но как мне показалось, я был чуть спокойнее. Может, потому что я дома, может, потому что площадка для меня уже известная», — поделился спортсмен в беседе с «Известиями» 18 ноября.

Спортсмен также отметил, что дома ему боксировать тяжелее, так как «родные стены давят». Он рассказал, что на бой придет много человек, которые будут наблюдать за его работой.

«Завтра, конечно, будет разная публика, и будут люди абсолютно разные — от моих друзей детства до очень высоких государственных мужей», — добавил Минеев.

В качестве примера Минеев вспомнил свой поединок в Бразилии против Филиппа Чилети, которого пришел поддержать весь зал. По словам Владимира, скованность его оппонента была заметна. Минеев отметил, что бразилец хотел дома казаться лучше, чем он есть, но давящая ответственность сыграла с ним злую шутку.

Ранее Минеев признался в суеверии и рассказал о ритуалах перед боями. По словам российского бойца, он старается меньше общаться с людьми, меньше с ними контактировать, не пожимать руки незнакомцам, не передавать деньги из рук в руки в день боя. Минеев отметил, что суеверие — один из аспектов профессионального бойца.

17 ноября Минеев и Родригес прошли взвешивание накануне поединка, который состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бразилец оказался на 23 кг тяжелее россиянина.

14 ноября Минеев рассказал, что для победы над Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки». По мнению бойца, предстоящий поединок будет похож на корриду.

В главном поединке вечера 18 ноября на ринге выступят российский кикбоксер и боец муай-тай Ислам Муртазаев и турок Ахмет Килич.

Кроме того, состоятся бои россиян Александра Гельвиха и Дениса Бурматова, а также россиянина Александра Стецуренко и казаха Адоса Сандибекова.

Турнир пройдет по правилам кикбоксинга.

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