Видео. Школьный сторож в Донецке рассказала о молитвах при обстреле ВСУ

Видео. Школьный сторож в Донецке рассказала о молитвах при обстреле ВСУ

2022-11-18 09:31:17

2022-11-18 09:31:17

2022-11-18 09:31:17

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