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Президент Южной Кореи дал указ подготовить новые санкции против КНДР

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Фото: REUTERS/Cindy Liu
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал подготовить новые санкции против Северной Кореи в связи с пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Указ он дал на заседании Совета национальной безопасности страны в пятницу, 18 ноября.

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Он также приказал усилить совместную оборонную готовность Южной Кореи и США и ввести в действие план по усилению расширенного сдерживания Северной Кореи, о котором ранее Южная Корея договорилась с США.

Президент также дал указания усиливать сотрудничество в сфере безопасности между Южной Кореей, США и Японией.

Накануне, 17 ноября, агентство Yonhap News сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Ранее, 9 ноября, правительство Японии выразило протест Северной Корее из-за пуска ракеты в сторону Японского моря. В минобороны Японии добавили, что запущенная КНДР в этот день ракета пролетела около 250 км при максимальной высоте полета 50 км.

7 ноября Центральное телеграфное агентство Северной Кореи заявило, что ракетные пуски КНДР — это реакция на совместные учения сил Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки. Ответ Пхеньяна на любые подобные действия в дальнейшем будет еще более проработанным и беспощадным. Уточнялось, что Пхеньян расценивает военные мероприятия двух стран, которые начались 31 октября, как открытую и агрессивную провокацию, направленную против КНДР и способствующую росту напряженности в регионе.

В начале ноября глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Южной Кореи Чжон Соп заявили, что любая ядерная атака Северной Кореи, направленная против США и их союзников, приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

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