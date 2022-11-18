Politico: США призвали Европу осторожнее говорить о причинах ракетного инцидента в Польше

США в последние дни активно контактировали с европейскими союзниками и окружением президента Украины Владимира Зеленского, призывая их более осторожно комментировать инцидент с падением ракет в Польше. Об этом 17 ноября пишет газета Politico со ссылкой на анонимные американские и европейские источники.

«По словам одного из западных официальных лиц, в ходе серии срочных телефонных звонков американские официальные лица потребовали, чтобы союзники по НАТО воздержались от категорических заявлений до завершения расследования в Польше», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что разные точки зрения относительно инцидента — это одно из первых серьезных расхождений, которые присутствуют в полемике США и Украины.

Издание указывает, что в Белом доме склонны занижать значимость происходящего. При этом прогнозируемое замедление боевых действий на Украине может привести к тому, что конфликт «будет продолжаться всю зиму». И по мнению автора материала, разногласия между Вашингтоном и Киевом только увеличатся.

Как отметила в этой связи бывший сотрудник Госдепартамента Хизер Конли, специализировавшаяся на проблемах Европы, падение ракет в Польше стало важным испытанием для США, их союзников по НАТО и Украины.

«Я думаю, мы все усвоили довольно ценный урок о том, что нельзя говорить что-то сразу, пока не поймешь, что это такое. Потому что ставки сейчас очень высоки», — приводит издание слова Конли.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ. Он заверил, что упавшая в ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена.

Минобороны РФ сообщило, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Страны НАТО признали, что убившая двух человек ракета имеет отношение к украинскому ПВО. Однако официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон заявила, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле не согласны с высказываниями США об ответственности Москвы за падение ракеты в Польше. По его словам, первопричина польского инцидента — в действиях США и НАТО.