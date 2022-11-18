В Японии заявили о способности северокорейской ракеты долететь до США

Выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории США при пуске по обычной траектории. Об этом 18 ноября заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

«Мы пока анализируем детали, но считаем, что полет продолжался 69 минут. Если рассчитать, исходя из траектории межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной сегодня КНДР, то дальность полета могла превысить 15 тыс. км, в этом случае [данная дальность полета] включает территорию США», — сказал он на пресс-конференции.

Вашингтон отреагировал на запуск, осудив пуск ракеты.

«Президент [США Джо Байден] был проинформирован о ситуации, он и его команда по вопросам национальной безопасности продолжат вести тесные консультации с союзниками и партнерами», — говорится в заявлении Белого дома.

В нем также утверждается, что ракетный пуск «нагло нарушает» многочисленные резолюции Совбеза ООН и ведет к увеличению напряженности в регионе. Американская администрация призвала все страны осудить действия КНДР и призвать Пхеньян «сесть за стол серьезных переговоров».

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, в свою очередь, отметило, что непосредственной угрозы для самих Соединенных Штатов Америки или их союзников нет. Тем не менее Вашингтон напомнил о своих обязательствах по защите Южной Кореи и Японии.

КНДР выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в 10:14 (4:14 мск) в восточном направлении. В 11:23 (5:23 мск) она упала в 200 км от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Накануне в Японии также сообщили о пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Отмечалось, что запуск произошел, когда КНДР предупредила, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США продолжат свою милитаристскую деятельность в регионе.

Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. В Пхеньяне поясняли, что это является ответом на провокации со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, в том числе совместно с США и Японией.