Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков указал на противоположные позиции РФ и США в вопросах Украины
Общество
Суд оправдал пририсовавшего картине глаза охранника «Ельцин-центра»
Мир
СК возбудил уголовное дело по факту гибели семьи в пожаре в Башкирии
Мир
США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше
Наука
Космонавты Прокофьев и Петелин вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Происшествия
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Общество
Кириенко пожелал победителям «Большой перемены» смелее мечтать
Общество
Москва в преддверии зимы столкнулась с дефицитом дворников
Общество
Депутат Госдумы Валуев госпитализирован в одну из московских больниц
Авто
Завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе
Общество
Вильфанд пообещал москвичам плотный снежный покров на выходные
Армия
Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет украинских боевиков
Сюжет:

В Японии заявили о способности северокорейской ракеты долететь до США

Минобороны Японии: выпущенная КНДР ракета могла бы долететь до континентальной части США
0
Фото: REUTERS/Kyodo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории США при пуске по обычной траектории. Об этом 18 ноября заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

«Мы пока анализируем детали, но считаем, что полет продолжался 69 минут. Если рассчитать, исходя из траектории межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной сегодня КНДР, то дальность полета могла превысить 15 тыс. км, в этом случае [данная дальность полета] включает территорию США», — сказал он на пресс-конференции.

Вашингтон отреагировал на запуск, осудив пуск ракеты.

«Президент [США Джо Байден] был проинформирован о ситуации, он и его команда по вопросам национальной безопасности продолжат вести тесные консультации с союзниками и партнерами», — говорится в заявлении Белого дома.

В нем также утверждается, что ракетный пуск «нагло нарушает» многочисленные резолюции Совбеза ООН и ведет к увеличению напряженности в регионе. Американская администрация призвала все страны осудить действия КНДР и призвать Пхеньян «сесть за стол серьезных переговоров».

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, в свою очередь, отметило, что непосредственной угрозы для самих Соединенных Штатов Америки или их союзников нет. Тем не менее Вашингтон напомнил о своих обязательствах по защите Южной Кореи и Японии.

КНДР выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в 10:14 (4:14 мск) в восточном направлении. В 11:23 (5:23 мск) она упала в 200 км от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Накануне в Японии также сообщили о пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Отмечалось, что запуск произошел, когда КНДР предупредила, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США продолжат свою милитаристскую деятельность в регионе.

Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. В Пхеньяне поясняли, что это является ответом на провокации со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, в том числе совместно с США и Японией.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022