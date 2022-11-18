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Станция метро «Внуково» в Москве откроется в 2023 году

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства столицы/Владимир Новиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытие станции метро «Внуково» запланировано на 2023 год.

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В беседе с «РИА Новости» 17 ноября чиновник заявил, что жители района ждали открытия метро 20 лет. Так, линию метро уже провели до Рассказовки, а во Внуково запуск намечен на начало осени 2023 года.

Отставания от графика строительства нет, отмечает телеканал «360».

«Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву», — приводит его слова «Москва 24».

Собянин добавил, что наряду с открытием новых станций будет идти и строительство новых линий подземки, пишет сайт kp.ru.

В октябре замэмра столицы Петр Бирюков рассказал о старте работ по благоустройству территории рядом со станцией метро «Внуково». Там будут созданы условия для комфортной пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой, а также будут решены проблемы со стоянками автомобилей. Также будут обновлены тротуары и асфальт, появятся новые дорожные знаки и восемь светофоров.

При входе на платформу разместят художественную композицию под названием «Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели», а основная часть станции будет выполнена из алюминиевых панелей сложной формы, которыми облицуют стены и потолок, пишет сайт aif.ru.

В сентябре Собянин отмечал, что проходка тоннелей полностью выполнена. В данный момент возводится станция, сооружаются выходы непосредственно в терминал воздушной гавани и терминал аэроэкспресса, пишет НСН. Продление Солнцевской линии повысит транспортную доступность аэропорта и окрестных районов. Время в пути до аэропорта сократится на полчаса.

Строительство нового участка метро длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» началось в октябре 2019 года. Это линия мелкого заложения с метромостом длиной 460 м через реку Ликову.

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