Реклама
Прямой эфир
Спорт
Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сент-Луисом»
Общество
Суд оправдал пририсовавшего картине глаза охранника «Ельцин-центра»
Мир
СК возбудил уголовное дело по факту гибели семьи в пожаре в Башкирии
Мир
США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше
Наука
Космонавты Прокофьев и Петелин вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Происшествия
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Общество
Кириенко пожелал победителям «Большой перемены» смелее мечтать
Общество
Москва в преддверии зимы столкнулась с дефицитом дворников
Мир
Конгрессвумен указала на «опосредованную войну» США с РФ на Украине
Мир
Экс-сотрудник SpaceX рассказал об увольнении девяти человек за критику Маска
Общество
Вильфанд пообещал москвичам плотный снежный покров на выходные
Армия
Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет украинских боевиков

Россия и Белоруссия создадут уникальную лестницу для спасателей

0
Фото: Пресс-служба МЧС Беларуси
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские и белорусские специалисты займутся изготовлением 52-метровой пожарной лестницы для спасения людей с высоких этажей, рассказал глава МЧС России Александр Куренков. Его визит в Минск стал пробным шаром перед масштабным взаимодействием в рамках председательства Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Занять железный дрон: как беспилотники помогут в спасении людей
К поиску пропавших смогут привлекать частные БПЛА, а затраты их владельцев возместят

Белорусская промышленность долгое время развивалась автономно, это особенно полезно изучить в условиях импортозамещения, отметил министр.

Куренков смог оценить и подготовку белорусских спасателей и технику.

Так, на заводе МАЗ российскую делегацию решили удивить возможностями производить технику практически без импортных комплектующих.

«Вот эта машина у нас на 80% или практически на 90% импортозащищена и локализована. За счет того что большая работа была проделана нашими конструкторами и технологами, мы сегодня имеем машину, которую можем собирать, чтобы отвечать вызовам времени», — поведал генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.

Обмундирование и снаряжение белорусского производства тоже показали во всех деталях.

Важным совместным проектом, как отметил Куренков, должно стать создание уникальной 52-метровой пожарной лестницы, которая помогала бы спасать людей с высоких этажей. Российский министр озвучил принятое решение создать рабочую группу двух стран.

При этом представители белорусской стороны заверили, что готовы не только к партнерству, но и даже к конкуренции. так, белорусские спасатели предложили провести конкурс спецтехники двух стран, чтобы выбрать, с чем лучше работать.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не всякий пожарный: Россия и Белоруссия создадут уникальную лестницу для спасателей

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022