Российские и белорусские специалисты займутся изготовлением 52-метровой пожарной лестницы для спасения людей с высоких этажей, рассказал глава МЧС России Александр Куренков. Его визит в Минск стал пробным шаром перед масштабным взаимодействием в рамках председательства Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Белорусская промышленность долгое время развивалась автономно, это особенно полезно изучить в условиях импортозамещения, отметил министр.

Куренков смог оценить и подготовку белорусских спасателей и технику.

Так, на заводе МАЗ российскую делегацию решили удивить возможностями производить технику практически без импортных комплектующих.

«Вот эта машина у нас на 80% или практически на 90% импортозащищена и локализована. За счет того что большая работа была проделана нашими конструкторами и технологами, мы сегодня имеем машину, которую можем собирать, чтобы отвечать вызовам времени», — поведал генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.

Обмундирование и снаряжение белорусского производства тоже показали во всех деталях.

Важным совместным проектом, как отметил Куренков, должно стать создание уникальной 52-метровой пожарной лестницы, которая помогала бы спасать людей с высоких этажей. Российский министр озвучил принятое решение создать рабочую группу двух стран.

При этом представители белорусской стороны заверили, что готовы не только к партнерству, но и даже к конкуренции. так, белорусские спасатели предложили провести конкурс спецтехники двух стран, чтобы выбрать, с чем лучше работать.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не всякий пожарный: Россия и Белоруссия создадут уникальную лестницу для спасателей