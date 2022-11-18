Россия и Белоруссия создадут уникальную лестницу для спасателей
Российские и белорусские специалисты займутся изготовлением 52-метровой пожарной лестницы для спасения людей с высоких этажей, рассказал глава МЧС России Александр Куренков. Его визит в Минск стал пробным шаром перед масштабным взаимодействием в рамках председательства Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Белорусская промышленность долгое время развивалась автономно, это особенно полезно изучить в условиях импортозамещения, отметил министр.
Куренков смог оценить и подготовку белорусских спасателей и технику.
Так, на заводе МАЗ российскую делегацию решили удивить возможностями производить технику практически без импортных комплектующих.
«Вот эта машина у нас на 80% или практически на 90% импортозащищена и локализована. За счет того что большая работа была проделана нашими конструкторами и технологами, мы сегодня имеем машину, которую можем собирать, чтобы отвечать вызовам времени», — поведал генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.
Обмундирование и снаряжение белорусского производства тоже показали во всех деталях.
Важным совместным проектом, как отметил Куренков, должно стать создание уникальной 52-метровой пожарной лестницы, которая помогала бы спасать людей с высоких этажей. Российский министр озвучил принятое решение создать рабочую группу двух стран.
При этом представители белорусской стороны заверили, что готовы не только к партнерству, но и даже к конкуренции. так, белорусские спасатели предложили провести конкурс спецтехники двух стран, чтобы выбрать, с чем лучше работать.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Не всякий пожарный: Россия и Белоруссия создадут уникальную лестницу для спасателей