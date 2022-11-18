Суд оправдал пририсовавшего картине глаза охранника «Ельцин-центра»
Суд оправдал бывшего охранника «Ельцин-центра» Александра Васильева, который в прошлом году испортил картину ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи. По данным «Известий», суд отменил предыдущий приговор в пятницу, 18 ноября.
Судья постановил оправдать Васильева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Инцидент произошел 7 декабря 2021 года. Васильев ручкой нарисовал глаза лицам, изображенным на картине «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи на выставке в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге.
Руководство центра обратилось в полицию, но правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по причине отсутствия признаков состава преступления. Тогда Министерство культуры РФ направило жалобу в Генпрокуратуру.
В августе 2022 года мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга назначил мужчине обязательные работы на срок 180 часов и принудительное лечение. Сам Васильев признал вину, рассказав, что никакого злого умысла не имел, а из-за случившегося его уволили и на работу нигде не берут. Также он отметил, что является инвалидом и лечится амбулаторно у психиатра.
Как тогда сообщила защита охранника, никаких последствий для картины сейчас нет, реставрация завершена.