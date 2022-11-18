Скончался заслуженный артист РФ Владимир Мусатов

Заслуженный артист РФ Владимир Мусатов умер в возрасте 77 лет. Об этом 17 ноября сообщили в Брянском областном театре драмы имени А.К. Толстого.

«Светлая память о Владимире Андреевиче навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, благодарных зрителей», — говорится в сообщении представителей театра.

Артист, как сообщается, скончался в результате продолжительной болезни, сообщает REGNUM.

Владимир Мусатов с 1974 по 1999 год играл в главных спектаклях театра драмы. Затем он выступал в Театре юного зрителя, а затем вновь вернулся на драматическую сцену, отмечает телеканал «360».

В 2004 году Мусатова удостоили звания заслуженного артиста России. Актер также является членом Союза театральных деятелей России с 1976 года, пишет «Москва 24».

Как отмечают коллеги актера, каждая его роль была наполнена «только ему присущим, «серьезным» юмором и неотразимым мужским обаянием». Также Мусатова назвали актером «большого творческого диапазона», который мог сыграть как героя-любовника, так и остросоциального персонажа.

Театр также выразил глубокое соболезнование родным и близким.