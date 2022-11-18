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Диетолог перечислила восстанавливающие печень продукты

Диетолог Тихомирова: низкокалорийная диета поможет восстановить печень
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Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com
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Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, какие продукты способствуют восстановлению печени.

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В беседе с «Мослентой» 17 ноября специалист отметила, что людям с ожирением печени (жировым гепатозом) полезно соблюдать низкокалорийную диету, которая способна восстановить работу этого органа.

«Если у человека жировой гепатоз и повышенные печеночные ферменты, ему достаточно похудеть, соблюдая правильную низкокалорийную диету», — приводит слова Тихомировой сайт kp.ru.

По словам специалиста, для восстановления печени полезно есть яйца, тыквенные семечки и любые овощи.

Диетолог указала на необходимость консультации и назначения лечения специалистом при затруднении оттока желчи из желчевыводящих путей. Она пояснила, что в таких случаях прописываются препараты и диета, включающая мочегонные и желчегонные продукты.

В конце октября диетолог Елена Соломатина предупредила, что излишки сахара в организме начинают перерабатываться в жир, печень, пытаясь это нейтрализовать, сама получает повреждения и начинает заплывать жиром и вырабатывать холестерин низкой плотности. Это же относится к соленой пище в больших количествах, отмечает телеканал «360».

Также в октябре гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала, по каким симптомам можно выявить заболевания печени на начальных стадиях. По ее словам, часто признаками болезни являются дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, слабость больного, нарушения сна. Кроме того, у пациентов могут быть кровотечения из носа или десен, отеки и кожный зуд, отмечает телеканал «Звезда».

В этом же месяце новое исследование Национального института органов пищеварения в США показало, что увлечение куркумой может привести к фатальному повреждению печени. Вместе с тем в материале сказано, что большинство людей спокойно употребляют куркуму без какого-либо негативного влияния на организм. Как уточняется, это связано с различиями в генетике у разных людей. У пациентов с проблемами отсутствовал фермент, перерабатывающий куркуму, поэтому специя начала отравлять их организм.

Как отметила врач, причинами заболеваний органа зачастую становится чрезмерное употребление алкоголя или лекарственных средств, а также лишний вес.

В августе профессор ФМБА России, д. м. н., врач-диетолог Маргарита Королева перечислила продукты, которые способствуют детоксикации организма. По ее словам, нужно отдавать предпочтение крестоцветным овощам — брокколи, цветной капусте, белокочанной капусте, шпинату, пишет НСН. В них содержится больше серы, обеспечивающей усвоение белка и входящей в состав глутатиона — фермента печени, который играет важную роль в работе естественной системы детоксикации.

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