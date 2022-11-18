В Турции рассказали о провале США на саммите G20
На саммите G20 США пришлось отказаться от своих притязаний на мировое господство. Такое мнение 17 ноября высказал колумнист, директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.
По его словам, американские власти больше не могут контролировать ситуацию на международной арене.
«Америке пришлось отказаться от всех своих претензий на саммите G20 в Индонезии. Консенсуса не удалось достичь ни на площадках саммитах, ни в итоговой декларации», — говорится в материале.
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