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В Египте назвали три возможные причины инцидента с ракетами в Польше

Noonpost назвал три возможные причины инцидента с падением украинской ракеты в Польше
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Фото: REUTERS/KPRP/Poland's President Office/Jakub Szymczuk
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Есть три варианта того, кто и зачем запустил ракеты, которые упали на территории Польши. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает египетское издание Noonpost.

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Согласно одной из гипотиз, ракеты были запущены украинскими боевиками, чтобы спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Издание также отметило, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно пытался запугать Европу расширением конфликта, если не будут приняты «соответствующие меры».

Второй вариант предполагает, что ракеты были запущены якобы со стороны России.

Согласно третьему варианту, ракеты упали на территории Польши по ошибке, например из-за отклонения заданного курса.

В этот же день американский обозреватель Эндрю Корибко рассказал, что Украина попыталась обманом заставить НАТО развязать третью мировую войну после того, как случайно ударила по Польше.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО. Он также заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской, не являются доказательством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала польское правительство извиниться за антироссийские выпады и вызов посла страны, которые последовали за инцидентом с падением ракет на территорию Польши. Она также указывала, что заявление Киева по поводу ситуации в Польше является грубой провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию вокруг падения ракет на территорию Польши. Он указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.

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