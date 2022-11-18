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Во Владивостоке из больницы эвакуировали 120 человек из-за пожара

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Фото: Управление МЧС России по Приморскому краю
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Во Владивостоке из больницы эвакуировали 120 человек из-за задымления. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС по Приморскому краю в пятницу, 18 ноября.

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«В 23:47 (местного времени, 16:47 мск. — Ред.) поступило сообщение о возгорании во Владивостокской клинической больнице №4 на ул. Воропаева. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление на цокольном этаже здания. Из задымлённого помещения спасателями и персоналом больницы было эвакуировано 120 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, возгорание потушили сотрудники больницы. В результате пожара повреждена бытовая техника на площади около 2 кв.м. Инцидент закончился без погибших и пострадавших. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее, 17 ноября, в Орске (Оренбургская область) в результате пожара в жилом доме на две квартиры погиб пенсионер. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

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