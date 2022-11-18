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Боец ДНР рассказал о ликвидации групп диверсантов ВСУ под Артемовском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Боец Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) с позывным «Байкал» рассказал о уничтожении двух групп украинских диверсантов под Артемовском, о чем стало известно в пятницу, 18 ноября.

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Как сообщил «Байкал», две группы украинских диверсантов были замечены во время разведки с воздуха. Одна из них была уничтожена артиллерийским огнем, вторая забаррикадировалась в подвале четырехэтажного дома, где был оборудован бункер.

«Первое, что в глаза бросилось, — это чехлы, оружие в чехлах, (оружие длиннее обычного, соответственно), глушитель, каски безухие, светлые, ярко-светлые песочные бронежилеты, которые сейчас новые получают (ВСУ), не те пятнистые бронежилеты ТМ3000, которые у них раньше были», — рассказал «Байкал» в беседе с «РИА Новости».

Бойцы ДНР решили ночью зайти в подвал и предложили украинским националистам сдаться.

«Через полчаса мы спустились узнать ответ. А он из подвала, под ступеньки, снизу вверх забросил гранату и назад забаррикадировался. Нами было принято решение о подрыве данного бункера, поскольку переговоры дальше места не имели, было принято решение обвалить вход в бомбоубежище», — добавил служащий Народной милиции.

Выживший после взрыва украинский диверсант представил свою версию случившегося. По словам пленного диверсанта, их подразделение подняли ночью и повезли в неизвестном направлении.

«Сказали — едем, а куда едем — мы так и не поняли, нам не поставили ни задачи, вообще ничего… мы туда зашли (в бункер — Ред.), связались, что мы на месте уже, они сказали: «Хорошо, ждите». А чего ждать мы не знали», — рассказал пленный Владимир Масюк.

Он уточнил, что предлагал своим старшим товарищам сдаться, однако они отказались. В момент взрыва Масюк находился в соседней комнате, из-за этого ему удалось выжить. После взрыва он сдался в плен, где ему сделали операцию и вытащили все осколки из ноги. А его сослуживец, с которым они вылезали из-под завалов, подорвался на мине.

Ранее, 16 ноября, украинские пленные рассказали о халатном отношении офицеров ВСУ к солдатам. По словам пленных, чуть больше чем через две недели после этого полк был выведен на первую линию, где они почти сразу попали в плен.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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