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Сенатор Пушков назвал виновных в наглости Зеленского

Алексей Пушков: В западных столицах раздражены, но виноваты сами
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Фото: Global Look Press/Pavel Kashaev
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В западных странах раздражены поведением президента Украины Владимира Зеленского после ракетного инцидента в Польше. Но в этом они виноваты сами. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в четверг, 17 ноября.

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Сенатор прокомментировал публикацию британской газеты Financial Times о том, что в НАТО растет недовольство Зеленским из-за его позиции относительно ЧП в Польше. Лидеров стран альянса раздражает желание украинского лидера убедить мировое сообщество в том, что Украина непричастна к падению ракет в Пшеводуве, несмотря на имеющиеся доказательства.

«В западных столицах раздражены, но виноваты сами: именно они своим поведением убедили Украину, что будут всегда на ее стороне», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, киевские власти «перегибают палку», так как речь идет о реакции Запада и его собственной безопасности, которой «рисковать из-за украинской ракеты ни в коей мере не хотят». Пушков резюмировал: «Не случайно даже Варшава дала задний ход».

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вскоре Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию.

Также в четверг CNN сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Киев быть осторожнее, комментируя инцидент с падением ракеты в Польше.

Обозреватель Эндрю Корибко высказал мнение, что Украина попыталась обманом заставить НАТО развязать Третью мировую войну после того, как случайно ударила по Польше. Он отметил, что факт лжи в исполнении высших должностных лиц Киева явил собой буквально преступный сговор ради приведения в действие апокалиптического сценария.

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