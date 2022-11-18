Вильфанд пообещал москвичам плотный снежный покров на выходные

Снежный покров в субботу увеличится в Москве максимум до 15 см. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пятницу, 18 ноября.

«До середины субботы высота снега увеличится заметно, она уже будет составлять минимум 10 см, кое-где даже до 13–15», — сказал он в беседе с «РИА Новости».



Вильфанд добавил, что в пятницу на этой неделе в столице ожидаются метель, снежные заносы и ветер до 17 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что к воскресенью высота сугробов может достичь 20 см.

При этом снежный покров в регионе сформировался уже сейчас — в отдельных районах сугробы достигли 10 см.

Ранее, 17 ноября, в Москве и Московской области продлили предупреждение о метели и гололедице до утра субботы. Предупреждение будет действовать до 09:00 19 ноября.