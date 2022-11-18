Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters узнало о возможном сроке введения потолка цен на нефть РФ
Экономика
Центробанк установил комиссию на трансграничные переводы через СБП
Мир
Die Welt назвала два судна у «Северных потоков» перед ЧП разведывательными
Мир
В США раскрыли план Зеленского по развязыванию третьей мировой войны
Мир
МАГАТЭ не обнаружила следов изготовления «грязной бомбы» на Украине
Общество
Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды
Общество
Кириенко пожелал победителям «Большой перемены» смелее мечтать
Мир
Додон уличил власти Молдавии в прикрытии кризиса событиями на Украине
Мир
Конгрессвумен указала на «опосредованную войну» США с РФ на Украине
Мир
Экс-сотрудник SpaceX рассказал об увольнении девяти человек за критику Маска
Общество
Вильфанд пообещал москвичам плотный снежный покров на выходные
Армия
Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет украинских боевиков

Власти решили повысить качество навигации Севморпути

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти хотят улучшить навигацию Севморпути — вице-премьер Александр Новак поручил повысить качество и достоверность ледовых прогнозов. Об этом сказано в протоколе совещания у вице-премьера от 25 октября, с которым ознакомились «Известия».

Ледяное преимущество: как новый план правительства повлияет на развитие Севморпути
Эффективное использование СМП поможет переориентировать транспортные потоки из Европы в Азию

«Ждем от «Роскосмоса» и Росгидромета до 30 ноября предложений по улучшению качества и достоверности ледовых прогнозов в акватории Северного морского пути», — сказали «Известиям» в аппарате чиновника.

Еще в конце 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить надежность перевозок грузов для снабжения Дальнего Востока. Это произошло после Певекского кризиса, когда во льдах на СМП было заблокировано более 20 гражданских судов. Причиной происшествия назвали неожиданное изменение погоды с активным ледообразованием.

Ледовый прогноз содержит данные о толщине и площади льда в замерзающих морях. Он нужен для обеспечения безопасности проводки судов и эксплуатации буровых платформ, пояснил «Известиям» председатель совета директоров АО «Нордик Инжиниринг» Николай Шабликов.

Сейчас краткосрочные ледовые прогнозы для акватории СМП оправдываются в 90–95% случаев, а долгосрочные — в 80–85%, сказал «Известиям» директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (подведомственен Росгидромету) Александр Макаров.

Чтобы улучшить качество прогнозов, нужно регулярно получать данные о гидрометеорологической и ледовой обстановке в морях Северного Ледовитого океана, сказал эксперт.

Для этого необходимо модернизировать наблюдательную сеть на береговых и островных гидрометеорологических станциях в Арктике, создать современную российскую спутниковую группировку, которая обеспечит радиолокационное зондирование ледяного покрова, и организовать регулярную установку дрейфующих буев в акватории российских арктических морей, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Арктический шлейф: власти хотят повысить качество навигации Севморпути

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022