Власти решили повысить качество навигации Севморпути

Власти хотят улучшить навигацию Севморпути — вице-премьер Александр Новак поручил повысить качество и достоверность ледовых прогнозов. Об этом сказано в протоколе совещания у вице-премьера от 25 октября, с которым ознакомились «Известия».

«Ждем от «Роскосмоса» и Росгидромета до 30 ноября предложений по улучшению качества и достоверности ледовых прогнозов в акватории Северного морского пути», — сказали «Известиям» в аппарате чиновника.

Еще в конце 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить надежность перевозок грузов для снабжения Дальнего Востока. Это произошло после Певекского кризиса, когда во льдах на СМП было заблокировано более 20 гражданских судов. Причиной происшествия назвали неожиданное изменение погоды с активным ледообразованием.

Ледовый прогноз содержит данные о толщине и площади льда в замерзающих морях. Он нужен для обеспечения безопасности проводки судов и эксплуатации буровых платформ, пояснил «Известиям» председатель совета директоров АО «Нордик Инжиниринг» Николай Шабликов.

Сейчас краткосрочные ледовые прогнозы для акватории СМП оправдываются в 90–95% случаев, а долгосрочные — в 80–85%, сказал «Известиям» директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (подведомственен Росгидромету) Александр Макаров.

Чтобы улучшить качество прогнозов, нужно регулярно получать данные о гидрометеорологической и ледовой обстановке в морях Северного Ледовитого океана, сказал эксперт.

Для этого необходимо модернизировать наблюдательную сеть на береговых и островных гидрометеорологических станциях в Арктике, создать современную российскую спутниковую группировку, которая обеспечит радиолокационное зондирование ледяного покрова, и организовать регулярную установку дрейфующих буев в акватории российских арктических морей, добавил он.

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Арктический шлейф: власти хотят повысить качество навигации Севморпути