«Известия» показали работу миномета «Тюльпан» в зоне СВО

В ходе проведения спецоперации по защите Донбасса расчет 240-миллиметрового самоходного миномета «Тюльпан» Центрального военного округа (ЦВО) выполняет боевые задачи по уничтожению крупных укрепрайонов боевиков. Кадрами боевой работы поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов в пятницу, 18 ноября.

Благодаря калибру 240 мм и особенностям баллистики снаряды «Тюльпанов» пробивают бетонные конструкции толщиной около 3 м. Расчет миномета применяет снаряды массой от 130 до 230 кг, способные разрушать объекты противника на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

После боевого применения «Тюльпаны» осуществляют перегруппировку и откатываются в запасной район, где пополняют боекомплект и продолжают наносить огневое поражение украинским вооруженным формированиям.

Ранее, 12 октября, Минобороны показало работу экипажей самоходных минометов 2С4 «Тюльпан». Данная техника предназначена для разрушения укрепленных построений и командных пунктов противника, а также ликвидации вооружений разного типа. Минометы могут поразить даже высокозащищенный объект, с которым не справятся артиллерийские орудия меньшего калибра.

8 ноября военное ведомство показало боевое применение 82-миллиметровых минометов 2Б14 «Поднос». Для успешного выполнения поставленных задач служащие минометных расчетов работают совместно с разведчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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