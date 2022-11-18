Осужденного в США Виктора Бута лишили доступа к достоверной информации

Отбывающий в американской тюрьме «Марион» 25-летний срок Виктор Бут полтора месяца не получает российские газеты и «в двух словах» узнает о ситуации в мире во время разговора по телефону со своей женой Аллой. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал сам Виктор.

«К сожалению, новости я получаю только из газет, на которые меня ранее подписало российское посольство. Но последние полтора месяца и их я не получаю, потому что там произошла ошибка технического характера. Поэтому на сегодня никакой информации извне о том, что происходит в России, об актуальных новостях в стране я не знаю. Разве что иногда буквально в двух словах жена успевает рассказать мне по телефону, что происходит на самом деле», — сказал он.

По его словам, в тюрьме есть возможность смотреть только CNN, Fox News и спортивные каналы.

«Посольство обещало решить эту проблему в ближайшее время. Конечно, очень жду, но насколько быстро это получится, пока неизвестно», — добавил Бут.

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«Боюсь, что все разговоры об обмене могут оказаться только разговорами»