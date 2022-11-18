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В США раскрыли план Зеленского по развязыванию Третьей мировой войны

Обозреватель Корибко: Зеленский пытался спровоцировать Третью мировую войну
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Фото: Соцсети
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Украина попыталась обманом заставить НАТО развязать третью мировую войну после того, как случайно ударила по Польше, озаглавил статью для сайта американского Института мира и процветания Рона Пола обозреватель Эндрю Корибко.

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«Вместо того, чтобы сбить российскую ракету, киевский С-300 вышел из строя и упал в Польше, из-за чего погибли два человека. Украинское руководство было хорошо осведомлено о том, что произошло, но решило распространить самую опасную теорию заговора в истории, пытаясь буквально разжечь Третью мировую войну. [Президент Украины Владимир] Зеленский солгал всему миру, назвав случайные удары по Польше собственными войсками «российским ракетным ударом по коллективной безопасности», призвав НАТО «действовать», — пишет автор в опубликованном 16 ноября материале.

Он также напоминает, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что все утверждения об ответственности Киева за инцидент являются не чем иным, как «российской пропагандой».

Корибко отмечает, что факт лжи в исполнении высших должностных лиц Киева явил собой буквально преступный сговор ради приведения в действие апокалиптического сценария.

«Это говорит о том, что их сторона не так уверена в своих новообретенных успехах на местах, как она публично заявляет. Скорее, они опасаются, что ходившие на прошлой неделе слухи о переговорах по прекращению огня, которые вели в закрытом режиме РФ и США в сочетании с ограниченными военно-промышленными возможностями их покровителей из НАТО неизбежно приведут к невыносимому давлению на них с целью достижения компромисса с Москвой», — резюмирует обозреватель.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вскоре Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию.

16 ноября польский лидер Анджей Дуда сообщил, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине.

15 ноября Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят почву для переговоров по Украине. Ранее ряд СМИ также сообщал, что Вашингтон наталкивает Киев на большую сговорчивость в вопросе начала переговоров. Официально и Украина, и США это отрицают.

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