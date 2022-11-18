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Конгрессвумен указала на «опосредованную войну» США с РФ на Украине

Тейлор Грин: Мы ведем опосредованную войну с Россией
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Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades
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Нынешняя администрация США «ведет опосредованную войну» с Россией на Украине, заявила 17 ноября член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

«На деньги, которые мы направили Украине, можно было бы обезопасить нашу границу, но мы не делаем этого. Мы игнорируем опасности на нашей границе, кризис для нашей национальной безопасности <...>, но при этом полностью защищаем границу другой страны и ведем опосредованную войну с Россией», — заявила она.

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