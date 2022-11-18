Женщина устроила массовую драку в московской сауне

Женщина спровоцировала массовую драку в одной из саун на востоке Москвы. Видео конфликта, произошедшего ночью 16 ноября, попало в распоряжение «Известий».

В сауну на Волгоградском проспекте женщина приехала со своим спутником. Через некоторое время она поссорилась с другим посетителем заведения. Перепалка переросла в драку, в которой спутник женщины решил за нее заступиться. В итоге в конфликт ввязались четверо мужчин, разнимать которых пришлось сотрудникам сауны.

Они вызвали полицию, представители которой задержали нарушителей порядка в сауне. По факту случившегося проводится проверка. Никому из участников конфликта медицинская помощь не понадобилась.

Ранее, 15 ноября, во внутреннем дворе торгового центра «Метрополис» в Москве произошла драка между охранниками и операторами игровых автоматов. Сотрудники полиции задержали семь человек, в том числе юношу 2005 года рождения.