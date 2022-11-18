В Московском регионе спрогнозировали до 6 градусов мороза 18 ноября
Облачная погода, небольшой снег, гололедица и от 6 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в пятницу, 18 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве температурные показатели будут варьироваться в диапазоне от -6 градусов до -4 градусов, ночью — от 7 до 5 градусов мороза.
На территории Московской области ожидается от 7 до 2 градусов мороза в дневное время суток. Ночью синоптики обещают похолодание до -9 градусов.
Прогнозируется ветер северо-восточного направления со скоростью 7–12 м/с.
Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что к воскресенью высота сугробов может достичь 20 см.
При этом снежный покров в регионе сформировался уже сейчас — в отдельных районах сугробы достигли 10 см.