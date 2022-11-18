Школьный сторож в Донецке рассказала о молитвах при обстреле ВСУ

Сторож Вера Ивановна из донецкой школы №13 в Ворошиловском районе рассказала подробности обстрела центра города со стороны украинских националистов. Кадры с места происшествия публикуют «Известия» в пятницу, 18 ноября.

«Во время обстрела я находилась на своем рабочем месте, вот, сидела за столом, читала молитву, чтобы к нам не прилетело», — рассказала женщина.

Она добавила, что из-за обстрела на первом этаже школы выбило стекла на окнах и вылетело несколько дверей в классах. Под удар школа попала в момент, когда в здании почти никого не было. Но подобные ситуации в городе не редкость.

«Часто, очень часто, вы же тут работаете, знаете», — ответила женщина корреспонденту «Известий».

В четверг, 17 ноября, несколько взрывов прогремело в центре Донецка. Местные жители в соцсетях делятся информацией о том, как слышали минимум четыре взрыва.

Днем ранее, 16 ноября, два взрыва прогремели в Ворошиловском районе Донецка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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