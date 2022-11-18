СМИ Украины сообщили об остановке грузового поезда на путях из-за взрыва

Грузовой поезд в Одесской области остановился из-за взрыва на путях, сообщило украинское издание «Страна.ua» в четверг, 17 ноября.

«В Одесской области из-за взрыва на путях остановился грузовой поезд на участке Березовка – Рауховка, пишут местные паблики. Как сообщается, уведомление об остановке грузового поезда из-за подрыва путей поступило на Одесскую железную дорогу. Официальных подтверждений этой информации не было», — указано в сообщении.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по объектам инфраструктуры на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Так, глава администрации Одесской области Максим Марченко заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в регионе. Также о взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях. В Днепропетровске зафиксированы попадания в два объекта инфраструктуры, согласно заявлению местных властей.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Киев назвал это самым масштабным единовременным ракетным ударом с начала специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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