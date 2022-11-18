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Военные США заявили о сохранении расстановки сил в Польше после падения ракеты

Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше в свете инцидента с падением ракеты
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Фото: Global Look Press/dpa/Ron Sachs
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Власти США не изменят расстановку сил и средств в Польше после инцидента с падением ракеты. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в четверг, 17 ноября.

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«Как вы знаете, министр [обороны США Ллойд Остин] ранее на этой неделе говорил со своим польским коллегой (Мариушем Блащаком — Ред.) Министр также ясно дал понять вчера после встречи контактной группы по Украине, что мы предложили оказать поддержку Польше в проведении данного расследования. Но в плане расстановки и перемещения сил и тому подобного ничего не изменилось в Польше», — рассказала Сингх на брифинге.

Она добавила, что американские власти полностью доверяют тому, как Варшава проводит расследование в связи с произошедшим инцидентом.

В этот же день глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США не видят данных, которые бы опровергали падение украинской ракеты в Польше.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вскоре Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию.

16 ноября польский лидер Анджей Дуда сообщил, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине.

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