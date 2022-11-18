Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о беспокойстве Белого дома по поводу заявления Пентагона о Киеве
Мир
В Италии рассказали о желании Берлускони организовать переговоры РФ и Украины
Мир
Эксперт назвала итоги выборов в конгресс для демократов лучше ожидаемых прогнозов
Мир
МИД РФ заявил о политическом заказе в решении суда по MH17
Мир
Бензовоз с 22,5 тыс. л бензина перевернулся в США
Общество
Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды
Происшествия
Очевидцы сообщили о нескольких взрывах в центре Донецка
Мир
Додон уличил власти Молдавии в прикрытии кризиса событиями на Украине
Общество
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью президента ФФКК Горшкова
Мир
Экс-сотрудник SpaceX рассказал об увольнении девяти человек за критику Маска
Мир
Сборная Польши вылетела на ЧМ-2022 в сопровождении истребителей F-16
Мир
Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования
Сюжет:

Раненый старший прапорщик Буланчиков вывел автоколонну из-под яростного обстрела врага

0
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выполняя задачи по регулированию транспортных потоков, старший прапорщик Иван Буланчиков получил информацию о том, что в районе расположения блокпоста действует вооруженная группа украинских диверсантов. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в пятницу, 18 ноября.

Крылатое поражение: по инфраструктуре Украины нанесен массированный удар
Высокоточным оружием атакованы объекты в большинстве регионов страны

Когда российская колонна начала приближаться к блокпосту, противник приступил к артиллерийскому и минометному обстрелу. Старший прапорщик вывел автоколонну по безопасному маршруту из-под огня артиллерии украинских вооруженных формирований, что позволило сохранить большое количество автомобильной техники и спасти жизни людей.

Однако сам Буланчиков получил тяжелое ранение ноги из-за разорвавшегося рядом минометного снаряда, но это не помешало ему выполнить боевую задачу.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, старший прапорщик Иван Буланчиков награжден орденом Мужества», — добавили в военном ведомстве.

Во время разведки разрушенных мостов, затрудненных участков дорог, лесных завалов на путях движения колонны ВДВ РФ у одного из населенных пунктов сержант Евгений Домрачев обнаружил группу украинских боевиков. Диверсанты планировали заминировать дорогу, по которой должна была пройти колонна российской техники.

Оценив силы радикалов, сержант Домрачев со своим подразделением совершил обходной маневр и, выйдя в тыл врага, стремительно атаковал. Во время боя он получил ранение и самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь. Военнослужащий продолжил вести бой и уничтожил БМП националистов вместе с экипажем. Лишившись огневой поддержки, боевики бежали с поля боя.

При попытке уничтожить пункт управления российскими подразделениями на тактическом направлении украинские боевики открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь. Оценив обстановку, младший сержант Сергей Филиппов организовал эвакуацию техники. Проявляя мужество и отвагу, он лично вывел из-под артиллерийского огня три единицы связной техники в лесной массив, где ее замаскировал. Так действия младшего сержанта позволили избежать больших потерь в личном составе и военной технике, а также сохранить устойчивое управление группой.

Ранее, 17 ноября, заместитель командира автомобильного взвода роты связи сержант Сергей Четин отвечал за перемещение на позиции связного командно-штабной машины, когда колонна батальонной тактической группы (БТГ) попала под массированный минометный обстрел со стороны украинских националистов. В безопасном месте он предал в вышестоящий штаб информацию о нападении и координаты позиций националистов, которые атаковали колонну.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022