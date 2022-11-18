Раненый старший прапорщик Буланчиков вывел автоколонну из-под яростного обстрела врага

Выполняя задачи по регулированию транспортных потоков, старший прапорщик Иван Буланчиков получил информацию о том, что в районе расположения блокпоста действует вооруженная группа украинских диверсантов. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в пятницу, 18 ноября.

Когда российская колонна начала приближаться к блокпосту, противник приступил к артиллерийскому и минометному обстрелу. Старший прапорщик вывел автоколонну по безопасному маршруту из-под огня артиллерии украинских вооруженных формирований, что позволило сохранить большое количество автомобильной техники и спасти жизни людей.

Однако сам Буланчиков получил тяжелое ранение ноги из-за разорвавшегося рядом минометного снаряда, но это не помешало ему выполнить боевую задачу.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, старший прапорщик Иван Буланчиков награжден орденом Мужества», — добавили в военном ведомстве.

Во время разведки разрушенных мостов, затрудненных участков дорог, лесных завалов на путях движения колонны ВДВ РФ у одного из населенных пунктов сержант Евгений Домрачев обнаружил группу украинских боевиков. Диверсанты планировали заминировать дорогу, по которой должна была пройти колонна российской техники.

Оценив силы радикалов, сержант Домрачев со своим подразделением совершил обходной маневр и, выйдя в тыл врага, стремительно атаковал. Во время боя он получил ранение и самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь. Военнослужащий продолжил вести бой и уничтожил БМП националистов вместе с экипажем. Лишившись огневой поддержки, боевики бежали с поля боя.

При попытке уничтожить пункт управления российскими подразделениями на тактическом направлении украинские боевики открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь. Оценив обстановку, младший сержант Сергей Филиппов организовал эвакуацию техники. Проявляя мужество и отвагу, он лично вывел из-под артиллерийского огня три единицы связной техники в лесной массив, где ее замаскировал. Так действия младшего сержанта позволили избежать больших потерь в личном составе и военной технике, а также сохранить устойчивое управление группой.

Ранее, 17 ноября, заместитель командира автомобильного взвода роты связи сержант Сергей Четин отвечал за перемещение на позиции связного командно-штабной машины, когда колонна батальонной тактической группы (БТГ) попала под массированный минометный обстрел со стороны украинских националистов. В безопасном месте он предал в вышестоящий штаб информацию о нападении и координаты позиций националистов, которые атаковали колонну.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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