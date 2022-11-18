В Италии рассказали о желании Берлускони организовать переговоры РФ и Украины
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что может организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщил британский журнал The Spectator в четверг, 17 ноября.
«Берлускони обожает красивые жесты и сейчас думает как раз о таком жесте. Он уверен, что способен этого добиться, и если действительно сможет это сделать, не подорвав позиций НАТО, то войдет в учебники истории в качестве всемирного героя», — рассказал журналу замминистра культуры Италии Витторио Згарби.
В публикации сообщается, что экс-премьер намерен предпринять попытку склонить президента России Владимира Путина к переговорам до католического Рождества.
В октябре Берлускони назвал причину отказа Киева от мирных переговоров с Москвой. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы страны Запада прекратили поставлять вооружение Киеву.
Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что руководство России, включая и президента страны, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Он отметил, что «за Россией дело не станет», если к ней будут обращаться с какими-либо «реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», а также если к РФ будут обращаться с предложениями, которые «направлены на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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