Эксперт назвала итоги выборов в конгресс для демократов лучше ожидаемых прогнозов

Результаты Демократической партии США на промежуточных выборах оказались лучше, чем ожидалось, поделилась мнением 17 ноября бывший директор по работе с афроамериканцами в рамках кампании сенатора Берни Сандерса Мишель Уотли.

«Демократы удержали свое на промежуточных выборах, но они сделали это вопреки самим себе. Они не являются стратегическими идеологами с великим подходом к избирателям. Они не проделали мастерской работы», — передает слова Уотли «РИА Новости».

По словам эксперта, экономические вызовы, пандемия коронавируса, кризис на Украине и значительный рост числа голосов молодого населения страны сыграли на руку демократам, так как избиратели не хотят смены политических лидеров во время трудной ситуации.

Уотли добавила, что гонка кандидатов в сенат от американского штата Джорджия станет уроком для будущих политиков.

«Гонка в Джорджии станет примером изучения для будущих политических уроков. Это будет изучаться для оценки политического охвата, консультантов и политической культуры», — добавила она.

По мнению Уотли, кандидат от республиканской партии Хершел Уолкер обладает значительной силой, которую «в других частях страны не понимают».

В Джорджии для победы необходимо преодолеть порог в 50% голосов, однако кандидатам от республиканцев и демократов не удалось достичь этого показателя. Второй тур упростит задачу кандидатам, так как он исключит кандидата от Либертарианской партии Чейса Оливера.

Ранее, в среду, 16 ноября, республиканская партия США набрала 218 мест, необходимых для получения большинства в палате представителей американского конгресса.

В этот же день стало известно о переизбрании сенатора от Кентукки Митча Макконнелла лидером республиканцев в американском сенате. Он неизменно возглавляет фракцию Республиканской партии в сенате с 2007 года.

13 ноября Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. Ей досталось 50 мест из 100 возможных. В случае равенства при голосовании свой голос ей сможет отдать вице-президент США Камала Харрис. Тогда же американский лидер заявил, что ситуация на промежуточных выборах складывается хорошо