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CNN: США призвали Киев выбирать выражения из-за обвинений в адрес России после ЧП в Польше

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал власти Украины осторожнее комментировать инцидент с падением ракет в Польше. Об этом сообщил телеканал CNN в четверг, 17 ноября, со ссылкой на источники.

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«Примерно через час после того, как стало известно об инциденте, [президент Украины] Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что «российские ракеты попали по Польше». Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте», — говорится в публикации.

Зеленский заявил, что Киев не причастен к падению, передает «Газета.Ru».

Изначально польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет 15 ноября в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вскоре Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

По инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США не видят данных, которые бы опровергали падение украинской ракеты в Польше.

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