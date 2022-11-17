Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды
Движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено из-за непогоды. Об этом 17 ноября говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Движение паромов остановили в 20:20 по местному времени (совпадает с мск) из-за усиления ветра до 17–18 м/с и порывов до 20 м/с.
«Автомобили на накопительных площадках со стороны Краснодарского края отсутствуют», — подчеркнули спасатели.
Ранее синоптики прогнозировали усиление ветра на Кубани, его порывы в районе Керченского пролива могут достигать 28 м/с.
О времени возобновления работы переправы в экстренных службах сообщат дополнительно.