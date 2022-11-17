Шесть человек погибли при обрушении здания в Ираке
Шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате взрыва газа в городе Сулеймании на востоке Ирака, сообщил портал ArabNews в четверг, 17 ноября.
По данным Иракского информагентства, три здания были разрушены в результате взрыва в системе сжиженного газа.
«В доме, где произошла авария, находилось более 20 человек. Восемь человек были доставлены в больницу, и в настоящее время под завалами находится от 10 до 12 человек, включая детей», — приводит портал слова очевидца.
К месту аварии стянуты 10 команд спасателей, ведутся поисково-спасательные работы.
Ранее в этот день СМИ сообщали об обрушении трех домов и гибели одного человека в Ираке. Также предполагается, что баллон с газом взорвался на крыше дома.