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В Херсонской области узнали о планах ВСУ начать мобилизацию в городе

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются начать мобилизацию всех граждан призывного возраста в Херсоне и на правобережье Днепра. Об этом 17 ноября сообщил представитель экстренных служб региона.

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«По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста», — рассказал он.

По словам представителя, украинские националисты думают, что украинцы, в том числе жители Киевской области, якобы прятались от мобилизации на российских территориях, в том числе и в Херсоне.

Ранее в этот день в экстренных службах области сообщили, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов. При этом 74 человека были вывезены в неизвестном направлении.

Все совершаемые украинской стороной преступления документируются российскими правоохранительными органами.

11 ноября стало известно, что на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра.

В Минобороны РФ сообщили также, что всем лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, была оказана помощь в перевозке на левый берег Днепра.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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