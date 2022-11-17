«Известия» показали последствия удара ВСУ по больнице в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры в городе Новая Каховка Херсонской области. Военный корреспондент «Известий» Наталия Графчикова 17 ноября показала местную больницу и администрацию, пострадавшие от атак.

Она отметила, что в здании мэрии в результате обстрела оказались выбиты окна. По ее словам, после дневной атаки никто не пострадал, так как люди успели вовремя спрятаться в подвал.

«Раньше людей записывали на эвакуацию в здании администрации, теперь же это делают в подвальном помещении — так гораздо безопаснее, так как обстрелы и попытки сорвать эвакуацию не прекращаются», — рассказала Графчикова.

Здание местной больницы, где находятся раненные, также постоянно подвергается обстрелам ВСУ, хотя никаких военных объектов там нет, поделилась корреспондент. Из-за постоянных обстрелов, целых окон в больнице почти не осталось, сотрудникам приходится самостоятельно заклеивать их полиэтиленом и картоном.

Один из врачей рассказывает, что часть учреждения эвакуирована в Новотроицкий район. Работу в Новой Каховке продолжают только добровольцы, которые помогают местным жителям. Сотрудник отмечает, что в городе осталось много гражданского населения.

Графчикова также пообщалось с военным, рассказавшем о последней атаке в районе больницы. Военные ВСУ ударили ракетой по месту, где собираются мирные жители для эвакуации. Воронка от взрыва оказалась в 150 м от больницы.

15 ноября глава администрации Новой Каховки Леонид Леонтьев рассказал, что обстрелы города продолжаются почти круглосуточно. Он также опроверг сообщения о том, что в Новую Каховку зашли ВСУ.

Также 15 ноября стало известно, что сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов ВСУ. Они передислоцировались в безопасные районы Херсонской области.

Информацию о вывозе жителей также сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он заявил, что их перемещают вглубь региона. По словам Сальдо, люди уезжают из соображений безопасности.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Президент России Владимир Путин объявил о ее проведении 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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