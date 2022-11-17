Журналисты обвинили власти Британии в неэффективной растрате госсредств

Неэффективные расходы властей Британии составили £14 млрд. По данным издания The Telegraph, государственные средства потратили на незавершенные проекты и на личные цели членов кабмина. В числе расходов — аренда шикарной виллы и веганское мороженое, передает телеканал «Известия». Журналисты подчеркивают, что, будь чиновники менее расточительными, эти средства могли бы покрыть более половины из запланированного повышения налогов. Ранее минфин Британии анонсировал увеличение сборов с энергокомпаний на £24 млрд. Тем временем инфляция в стране достигла рекорда 1981 года и составила 11,1%. Четверть британских семей почти не имеет сбережений — у большинства отложенных денег осталось менее £100.

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