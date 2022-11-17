Член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин «сократила» президента страны Джо Байдена до должности вице-президента из-за его желания выделить новый транш финансовой помощи Украине. Об этом она написала 17 ноября в своем аккаунте в Twitter.

Грин напомнила о намерении Байдена отправить Киеву еще $37,7 млрд в качестве поддержки.

«Байден <…> отлично справляется со своей работой в качестве вице-президента при [президенте Украины Владимире] Зеленском», — написала она в Twitter.

Администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Украине накануне, 16 ноября. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

Сама Грин 4 ноября заявляла, что если на промежуточных выборах в конгресс США победят республиканцы, то с финансированием Украины будет покончено.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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