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Экс-сотрудник SpaceX рассказал об увольнении девяти человек за критику Маска

Bloomberg: экс-сотрудник SpaceX заявил, что компания уволила в июне этого года девять человек за письмо с критикой Маска
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Фото: REUTERS/JOE SKIPPER
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Бывший сотрудник американской компании SpaceX заявил, что его и еще восемь человек незаконно уволили в июне этого года за письмо с критикой поведения основателя и исполнительного директора Илона Маска. Об этом сообщило 17 ноября агентство Bloomberg.

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«Компания SpaceX незаконно уволила девять человек в начале этого года в отместку за комментарии, критикующие основателя Илона Маска и культуру компании, утверждает бывший сотрудник в жалобе в федеральные регулирующие органы», — говорится в сообщении агентства.

По информации Bloomberg, жалоба была подана накануне в национальное управление по трудовым отношениям США. В ней сказано, что работников уволили «за участие в основной согласованной защищенной деятельности, связанной с выступлением против неспособности и отказа SpaceX решить проблему культуры сексизма, домогательств и дискриминации».

Об увольнении сотрудников SpaceX, которые помогали писать и распространять открытое письмо с критикой Маска, стало известно 17 июня. Как отмечала газета The New York Times, генеральный директор Гвин Шотуэлл написала всем сотрудникам, что у компании слишком много критически важной работы «и нам не нужен подобный чрезмерный активизм». Тогда изданию не удалось выяснить, сколько именно человек уволила SpaceX.

Днем ранее в СМИ появилось сообщение о том, что сотрудники SpaceX работают над коллективной жалобой руководству на основателя и владельца компании Илона Маска. По их словам, поведение Илона на публичной арене часто отвлекает и вызывает чувство стыда.

20 мая стало известно, что SpaceX в 2018 году выплатила $250 тыс. стюардессе своего корпоративного авиапарка, которая заявила о домогательствах со стороны основателя компании, инженера, изобретателя Илона Маска. Девушка работала бортпроводником на контрактной основе в парке корпоративных реактивных самолетов SpaceX. По словам подруги пострадавшей, миллиардер, в частности, предлагал сотруднице купить ей лошадь в обмен на эротический массаж.

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