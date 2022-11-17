Два ребенка пострадали в ДТП со школьным автобусом в Курской области
Два пассажира школьного автобуса получили различные травмы в результате аварии, произошедшей с участием четырех автомобилей вечером 17 ноября в Курской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.
Авария произошла на 554-м км трассы М-2 «Крым» в Медвенском районе.
По предварительным данным МВД, столкнулись автомобиль «СсангЙонг» под управлением 41-летнего водителя, двигавшийся со стороны Белгорода в направлении Курска, и встречный школьный автобус «Луидор». После этого в них врезались «Фольксваген» и «Газель».
«В результате ДТП девочка 2006 года рождения и пассажир 2009 года рождения автобуса «Луидор» получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение», — добавили в полиции.
Как отметили в ГИБДД, все пассажиры автобуса были пристегнуты ремнями безопасности, это сохранило им жизнь.
Виновника и обстоятельства аварии установит дознание.
10 ноября автобус с 12 первоклассниками попал в ДТП в Красноярском крае. Пострадавших в результате ДТП не было.