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Дуда: представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракеты в Польше

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Представители Украины могут ознакомиться с ходом расследования обстоятельств падения ракеты на территории Польши, но участие в нем требует основания в части международного права, а их нет. Об этом 17 ноября заявил польский лидер Анджей Дуда.

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«Чтобы можно было говорить об участии в следственных действиях, чтобы можно было говорить об участии в следствии, должны быть реализованы соответствующие правила международного права, международных договоров», — сказал он.

По словам Дуды, это же мнение разделяет прокурор, работающий на месте падения ракеты.

«Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской республики», — добавил он во время нахождения на месте ЧП.

Изначально польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет 15 ноября в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Вскоре Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

По инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

Позже посол Польши в НАТО Томаш Шатковский заявил, что инцидент с ракетами нельзя назвать преднамеренным актом агрессии и это была случайность, отмечает «Газета.Ru».

16 ноября официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не согласны с высказываниями США об ответственности Москвы за падение ракеты в Польше. По его словам, первопричина польского инцидента — в действиях США и НАТО.

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