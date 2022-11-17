Французский генерал раскритиковал Зеленского за слова об инциденте в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский допустил стратегическую ошибку, подвергнув сомнению заключение Варшавы об инциденте с падением украинской ракеты на территории Польши. Об этом заявил 17 ноября в эфире телеканала CNEWS французский генерал Бруно Клермон.

«Это неуклюжесть и несправедливость с его стороны», — приводит телеканал его слова в Twitter.

В частности, военный осудил Зеленского за то, что он подвергает сомнению слова президента Польши Анджея Дуды и американского лидера Джо Байдена о том, что в Польшу, вероятно, попала украинская ракета. Клермон указал, что лидеры США и Польши до сих пор являются главными сторонниками президента Украины.

Ранее в этот день Зеленский в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg усомнился в российском производстве упавшей в Польше ракеты. При этом он заявил, что мир не знает, что случилось, на 100%, а также выразил уверенность, что российская ракета была задействована в инциденте и Украина использовала систему противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что самое важное на данный момент — провести расследование случившегося.

Тогда же Дуда сообщил, что следов второй упавшей ракеты на территории страны не найдено. Кроме того, президент Польши заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракеты на территории Польши, но участвовать в нем им не разрешат.

Также в четверг CNN сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Киев быть осторожнее, комментируя инцидент с падением ракеты в Польше.

Между тем 16 ноября официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон заявил, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего. Она отметила, что Вашингтон полностью доверяет расследованию Варшавы и не видит никаких противоречий предварительной оценке Дуды о том, что произошедший взрыв, скорее всего, был результатом ракет украинской ПВО.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле не согласны с высказываниями США об ответственности Москвы за падение ракеты в Польше. По его словам, первопричина польского инцидента — в действиях США и НАТО.

Изначально польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет 15 ноября в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вскоре Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

По инициативе Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.