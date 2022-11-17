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Meta выявила более 20 случаев взлома и получения взятки среди сотрудников за год

WSJ: за год Meta выявила более 20 случаев взлома и получения взятки среди сотрудников
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Фото: unsplash.com/@flipsnack
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Компания Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ), владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, за последний год уволила или оштрафовала более 20 сотрудников и подрядчиков по обвинению во взломе учетных записей пользователей и взятках. Об этом 17 ноября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«Meta уволила или наложила дисциплинарные взыскания на более чем два десятка сотрудников и подрядчиков за последний год, которых она обвинила в неправомерном захвате учетных записей пользователей, в некоторых случаях якобы за взятки», — говорится в статье.

Источники утверждают, что часть подрядчиков получила доступ к механизму Oops, который предназначен для пользователей, столкнувшихся с проблемами в своих учетных записях. Завладев данными, подрядчики продавали их хакерам, которые могли получить доступ к аккаунтам.

В статье также приводятся слова представителя компании Энди Стоуна, который заверил, что компания будет продолжать бороться с сотрудниками, участвующими в подобных схемах.

Еще в конце сентября агентство Bloomberg узнало, что глава корпорации Meta Марк Цукерберг объявил о приостановке найма новых сотрудников, а также о сокращении бюджетов большинства команд.

В начале ноября эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков назвал мессенджер WhatsApp самым опасным, поскольку в нем чаще всего выявляют критические уязвимости. Он напомнил, что выявленные недавно ошибки позволяли запустить на устройстве произвольный код и получить к нему полноформатный доступ. С этой целью злоумышленники отправляли видео с вредоносным кодом или начинали видеозвонок.

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