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В Петербурге задержали трех человек по делу об убийстве 19-летней давности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Санкт-Петербурге задержаны три члена организованной преступной группы по делу об убийстве, совершенном в 2003 году. Об этом 17 ноября сообщило Главное следственное управление СК России.

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Андрей Романов, Роман Орлов и Денис Бураков подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «ж», «и», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, группу, созданную для совершения нападений и убийств по мотивам национальной ненависти, возглавляли Алексей Воеводин и Дмитрий Боровиков.

«В декабре 2003 года Романов, Орлов и Бураков совместно с другими лицами в районе Новоизмайловского проспекта Санкт-Петербурга напали на прохожего, имевшего неславянскую внешность. Используя в качестве орудий преступления ножи и молотки, они нанесли потерпевшему множественные телесные повреждения, от которых он скончался», — говорится в сообщении СК России.

Также следствие полагает, что Романов принимал участие в нападении, совершенном в ноябре 2003 года в лесопарковой полосе по Искровскому проспекту в Санкт-Петербурге. Тогда злоумышленники жестоко избили мужчину, который позже скончался.

Следком ходатайствует об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

21 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о задержании трех подозреваемых в убийстве бизнесмена и его супруги, а также в ранении полицейского. Преступления были совершены 27 лет назад в Башкортостане.

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