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CNN рассказал о реакции Белого дома на невиновность РФ в инциденте в Польше

CNN: в Белом доме испытали облегчение, когда поняли, что РФ не виновата в инциденте с падением ракеты в Польше
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Фото: Jakub Szymczuk/KPRP/Poland's President Office Handout via REUTERS
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В Белом доме испытали облегчение, когда стало понятно, что Россия не виновата в инциденте с падением ракеты на территории Польши. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

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«По мере того как поступало больше разведданных, американским чиновникам, изучавшим системы сбора данных со спутников и говорившим с польскими коллегами, стало ясно, что ракета, упавшая на польскую ферму в восточной части страны, похоже, была запущена Украиной <…> Облегчение среди официальных лиц США было ощутимым», — говорится в сообщении телеканала.

Один из чиновников отметил, что намеренное нападение РФ на Польшу было «худшим опасением» США.

16 ноября официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон заявил, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего. Она отметила, что Вашингтон полностью доверяет расследованию Варшавы и не видит никаких противоречий предварительной оценке Дуды о том, что произошедший взрыв, скорее всего, был результатом ракет украинской ПВО.

Позднее, 17 ноября, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле не согласны с высказываниями США об ответственности Москвы за падение ракеты в Польше. По его словам, первопричина польского инцидента — в действиях США и НАТО.

Изначально польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет 15 ноября в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вскоре Минобороны РФ сообщило, что Российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

По инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

Ранее в четверг президент Польши Анджей Дуда заявил, что следов второй упавшей ракеты на территории страны не найдено

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