Бензовоз с 22,5 тыс. л бензина перевернулся в США

Бензовоз с 6 тыс. галлонов (22,5 тыс. л) бензина перевернулся в американском городе Вифлеем (штат Пенсильвания). Об этом 6abc сообщает в четверг, 17 ноября.

Инцидент произошел около 2:30 по местному времени (10:30 мск). По данным властей, водитель на повороте потерял управление и автомобиль перевернулся.

По информации СМИ, из бензовоза вылилось больше половины бензина. Дорогу, на которой случилось ДТП, перекрыли, сообщает телеканал «360». Городская полиция опасается возможного пожара или взрыва.

Около тысячи человек, проживающих в близлежащих домах, эвакуировали в школы, находящиеся неподалеку.

Водителя автоцистерны доставили в больницу с травмами. Расследование инцидента продолжается.

Ранее, 30 октября, четыре человека погибли и еще 18 получили серьезные ожоги в результате взрыва бензовоза на северо-востоке Индии. Автоцистерна загорелась, когда местные жители попытались слить из нее бензин.