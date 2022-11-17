Синоптики рассказали о погоде в Липецкой области

В ближайшие дни на территории Липецкой области ожидается мокрый снег. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет GOROD48 со ссылкой на прогноз регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 18 ноября в области прогнозируется облачная погода, ночью небольшой снег, а днем мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет дуть с севера со скоростью 8–13 м/с.

«Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 0 до –5 градусов», — говорится в сообщении.

В Липецке ночью от –3 до –5 градусов, днем — от 0 до –2 градусов.

В целом в ближайшие трое суток территория региона окажется под влиянием череды циклонов с юго-запада.

20 ноября местами ожидается сильный снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2–3 градуса мороза.

Как пишет LipetskMedia, начиная со вторника, 22 ноября, в область вернется осень с дождями и оттепелью.