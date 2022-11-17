Чавушоглу призвал активизировать переговоры об экспорте российских удобрений

Начало переговоров об экспорте российских удобрений необходимо активизировать. Об этом 17 ноября заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

«Некоторые люди спрашивают, защищаем ли мы Россию. Нет, это сделка. Требования России также должны быть выполнены, чтобы украинское зерно пошло в те страны, которые в нем нуждаются. То же касается транзита аммиака, необходимо активизировать переговоры по этой теме», — сказал он.

Чавушоглу напомнил, что зерновая сделка была продлена на 120 дней начиная с 19 ноября. Он также рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит контакты с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по теме зерновой сделки.

16 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что из 280 тыс. т арестованных российских удобрений до 80% по-прежнему остается в Латвии. По его словам, чтобы обеспечить урожай следующего года, «абсолютно необходимо как можно быстрее» решить вопрос с экспортом российских удобрений.

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений сохраняются, несмотря на достигнутые договоренности. Он добавил, что ООН пока не достигла практических результатов в обеспечении вывоза зерна из России.

11 ноября в ООН заявили, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки.

Ранее, 8 ноября, замглавы МИД РФ Андрей Руденко указывал на то, что Россия не удовлетворена выполнением российской части зерновой сделки, так как она «реализуется из рук вон плохо».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Пролонгация документа со стороны РФ должна состояться после 18 ноября.