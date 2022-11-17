Килич обратился к Муртазаеву в преддверии боя

Турецкий боец Ахмет Килич в преддверии поединка с россиянином Исламом Муртазаевым обратился к сопернику. Как спортсмен 17 ноября рассказал «Известиям», он приехал в Москву за победой.

«Я приехал в Россию побеждать», — сказал он по-русски, обращаясь к россиянину.

Также спортсмен записал видео с тренировки перед поединком. Он продемонстрировал свои лучшие удары и технические возможности.

«Соперником» Килича стала боксерская груша.

Килич — действующий чемпион мира по кикбоксингу в полутяжелом весе. За свою карьеру он провел 21 бой, из которых проиграл только два.

8 ноября Муртазаев рассказал «Известиям» о подготовке к поединку с Киличем. Добиться успешного результата боец рассчитывает благодаря точному удару, который должен будет решить исход боя.

18 ноября зрителей РЕН ТВ ждут сразу четыре поединка по правилам кикбоксинга. Главным станет бой россиянина Владимира Минеева (Волжанина) с бразильцем Фернандо Родригесом. Поединок пройдет в чемпионском формате — пять раундов по три минуты. Еще одно сражение «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — бой россиян Александра Гельвиха и Дениса Бурматова. Также на ринге сойдутся россиянин Александр Стецуренко и казах Адос Сантибеков.

Турнир состоится в Москве на «ЦСКА Арене» по адресу: Автозаводская ул., 23а. Начало мероприятия в 19 часов.

Прямую трансляцию турнира в прямом эфире покажет РЕН ТВ 18 ноября в 23:00. Билеты в продаже по ссылке.