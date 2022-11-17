Тестирование системы управления общественным транспортом началось в Ижевске

В Ижевске стартовало тестирование комплексной системы управления общественным транспортом. Пилотный проект пока распространили на три автобусных маршрута.

Как сообщает транспортная компания АО «ИПОПАТ», комплекс цифровых систем для планирования, управления и контроля пассажирских перевозок запущен совместно с «Датапакс». Проект протестируют на маршрутах № 8, 26 и 79, пишет Udm-info.ru.

Автобусы на выбранных маршрутах оснастили системой диспетчеризации и медиа-панелями для информирования, которые показывают пассажирам движение автобуса.

«Реализация данного проекта позволит улучшить работу предприятия в части планирования и управления пассажирскими перевозками. <…> В дальнейшем мы будем распространять этот проект и на другие маршруты», — цитирует исполнительного директора компании Руслана Гиниятова ИА «Сусанин».

Кроме того, в декабре для пассажиров планируется запустить новое мобильное приложение. Пользователи смогут отслеживать движение транспорта, посмотреть расписание и проложить удобный маршрут, а также оплачивать проезд. Последняя функция пока что будет доступна тоже только на маршрутах № 8, 26 и 79.