В Рязанском микрорайоне появилась новая улица

В рязанском микрорайоне Мервино появилась новая улица под названием Перспективная. Об этом пишет 62INFO.ru со ссылкой на мэрию города.

Как отмечается в материале, прошла приемка улицы. Были выявлены незначительные нарушения, которые будут устранены.

Протяженность улицы — около 1 км. Участок дублирует улицу Мервинскую и выходит на Московское шоссе. На нем обустроили тротуары и велодорожки, установили дорожные знаки и остановочные комплексы, смонтировали освещение.

Движение будет открыто в ближайшее время.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что в Красноярске капитально отремонтировали улицу Красной Армии. Стартовала приемка работ, которая продлится две недели, сообщает городская администрация.