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МИД РФ заявил о политическом заказе в решении суда по MH17

МИД: Гаагский суд по делу МН17 пренебрег принципами беспристрастного правосудия
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Фото: ТАСС/Виталий Чугин
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В основе решения Окружного суда Гааги о катастрофе рейса MH17 лежит политический заказ. Об этом 17 ноября заявили в МИД РФ.

«Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии», — говорится в заявлении.

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В ведомстве заявили, что суду была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами.

«На протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства», — добавил МИД России.

Министерство указало, что инициирование Нидерландами разбирательств на других площадках не позволяло на национальном уровне допустить какого-либо иного результата, кроме обвинительного.

«При вынесении решения суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны — Службы безопасности Украины, которую не раз уличали в даче ложных, противоречащих друг другу сведений», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ выразил сожаление, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов.

В Гааге 17 ноября огласили приговор по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17. В суде считают, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под Первомайским.

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса, гражданина Украины Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета и приговорили к пожизненному заключению.

Защита Олега Пулатова, проходящего четвертым обвиняемым, осталась довольна оправдательным приговором. Он был единственным из обвиняемых, у кого была защита. Его интересы отстаивали два голландских адвоката. У остальных фигурантов дела возможности защищаться не было.

Пассажирский лайнер «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек — граждане десяти государств.

Россию к расследованию обстоятельств крушения самолета не допустили.

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